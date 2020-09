Fünfter Testspielsieg: Werder gewinnt auch gegen Hannover

Köln (SID) - Werder Bremen zeigt sich zwei Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesliga weiterhin in guter Form. Auch das fünfte Testspiel der Vorbereitung gegen Zweitligist Hannover 96 am Samstag entschied das Team von Trainer Florian Kohfeldt 2:0 (1:0) für sich. Im Anschluss testen die Werderaner gegen Regionalligist BSV Rehden (15.45 Uhr). Niklas Füllkrug (39.) und Joshua Sargent (73.) waren erfolgreich.

Joshua Sargent traf in Minute 73 für die Werder © SID

Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison empfängt Werder am 19. September Hertha BSC (15.30), eine Woche zuvor sind die Bremer in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Carl Zeiss Jena gefordert (12. September/20.45).