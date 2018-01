Fünfter WTA-Titel für Görges in Auckland

Auckland (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) hat erstmals das WTA-Turnier in Auckland gewonnen. Die 29-Jährige besiegte bei ihrer neunten Teilnahme an dem Vorbereitungsturnier für die Australian Open in Melbourne die topgesetzte Ex-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) im Endspiel 6:4, 7:6 (7:4).

Turniersieg in Auckland: Julia Görges © SID

Die Nummer 14 der Weltrangliste feierte damit den insgesamt fünften Turniersieg ihrer Profi-Karriere. Zugleich baute die deutsche Topspielerin ihre Erfolgsserie nach den Titelgewinnen in Moskau und bei der B-WM in Zhuhai auf 14 Einzelsiege nacheinander aus.