Für Formel-1-Talente: Mercedes-Motorsportchef wünscht sich drittes Auto

Monza (SID) - Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff (46) wünscht sich ein drittes Auto für sein Team - um mehr Talenten aus dem Nachwuchsprogramm der Silberpfeile den Sprung in die Formel 1 zu ermöglichen. "Die Kosten wären nicht wahnsinnig hoch, aber der Effekt", sagte der Österreicher am Rande des Grand Prix von Italien: "Die Startaufstellung wäre voll und wir hätten fantastische Shows mit den 'New Kids on the Block', die nach oben kommen."

Wolff will mehr Talenten den Aufstieg ermöglichen © SID

Wolff beklagte, dass es durch die speziellen Umstände in der Königsklasse schwierig sei, Nachwuchshoffnungen des Rennstalls einen Platz in der Formel 1 zu sichern. Dem Franzosen Esteban Ocon droht bei Force India für 2019 das Aus, auch der junge Brite George Russell oder der Worndorfer Pascal Wehrlein könnten nächstes Jahr ohne Formel-1-Job dastehen.

"Die Fahrersituation ist wirklich kompliziert", sagte Wolff: "Das ganze System muss überprüft werden." In der Formel 1 wurde in den vergangenen Jahren immer wieder einmal über die Einführung eines dritten Autos diskutiert.