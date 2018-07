Für Medaillen bei Olympia 2022: China sucht Wintersport-Talente in Klöstern

Shanghai (SID) - Für die Jagd auf Medaillen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking ergreift Gastgeber China ungewöhnliche Maßnahmen. Aus Mangel an erfolgreichen Wintersportlern weitete das Riesenreich seine Suche nach talentierten Athleten nun auf buddhistische Klöster aus, wie die Zeitung Henan Daily berichtete.

China sucht in Klöstern nach Talenten für Olympia 2022 © SID

Demnach sollen Verantwortliche von Sportverbänden im renommierten Shaolin-Tempel in der Provinz Henan 125 Jugendliche gesichtet haben - in der Hoffnung, dass sich aus deren Martial-Arts-Fähigkeiten in vier Jahren Medaillen im Schnee ergeben könnten. Die Talentiertesten unter ihnen sollen in Peking unter anderem Grundlagentraining im Freestyle-Skifahren erhalten und später in Neuseeland weiter an ihrem Können feilen.

Bei den vergangenen Winterspielen in Pyeongchang belegte China mit neun Medaillen, davon eine goldene, nur Rang 16 im Medaillenspiegel. Wie die für Sport zuständige Verwaltung mitteilte, soll durch die landesweite Suche "der Talentpool für Eis- und Schneesportarten angereichert werden".

Der Nachrichtenagentur Xinhua zufolge sollen bereits alleine in der Provinz Henan 600 Jungen und Mädchen für weiteres Training rekrutiert worden sein. Angeblich planen die Verantwortlichen auch, talentierte Skateboarder, Akrobaten und Trampolinspringer von einem Disziplinwechsel zu überzeugen.