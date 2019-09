Für den Werbeeffekt: Toro Rosso wird Alpha Tauri

Sotschi (SID) - Die Formel 1 als Schaufenster: Red Bull will seinem Ausbildungsrennstall Toro Rosso ab der kommenden Saison einen neuen Namen geben, um die eigene Modemarke zu bewerben. Das Team soll dann als Scuderia Alpha Tauri an den Start gehen, das berichtet das Fachportal racefans.net am Samstag. Die notwendige Zustimmung des Formel-1-Eigners Liberty Media hat Red Bull bereits eingeholt.

Formel-1: Toro Rosso wird in Zukunft Alpha Tauri heißen © SID

Nun muss nur noch die Formel-1-Kommission die Entscheidung absegnen, dies soll bis zum 3. Oktober geschehen. Alpha Tauri ist Red Bulls noch recht neues Modelabel, das 2016 ins Leben gerufen wurde.

Das österreichische Unternehmen, das mit Energy Drinks groß wurde, unterhält in der Königsklasse des Motorsports zwei Teams. Red Bull Racing als Haupt-Rennstall gewann von 2010 bis 2013 mit Sebastian Vettel jeweils vier Fahrer- und Herstellertitel. Den Piloten aus dem Red-Bull-Juniorkader wird seit Jahren mit Hilfe von Toro Rosso der Einstieg in die Formel 1 erleichtert. So gewann Vettel mit dem Rennstall mit Sitz im italienischen Faenza 2008 seinen ersten Grand Prix.