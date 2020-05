Für den guten Zweck: Patriots-Eigentümer Kraft versteigert Super-Bowl-Ring

Köln (SID) - Teambesitzer Robert Kraft von den New England Patriots aus der US-Footballliga NFL versteigert seinen Super-Bowl-Ring von 2017 für den guten Zweck. Im Rahmen der "All In Challenge" lag das Anfangsgebot für das mit 283 Diamanten besetzte Stück bei 75.000 Dollar. Die Aktion hat sich zum Ziel gesetzt, einen zweistelligen Millionenbetrag einzusammeln, um Menschen in Not mit Essen zu versorgen.

Kraft (r.) versteigert seinen Super-Bowl-Ring von 2017 © SID

Neben dem Ring erhält der Gewinner der Auktion einen Besuch bei Kraft in seinem Büro im Gillette-Stadion, der Privatjet des Teams wird den neuen Besitzer dafür eigens einsammeln, sollte die Person nicht in Fahrdistanz wohnen. Schon wenige Stunden nach Beginn der Auktion wurden 330.000 Dollar geboten.

"Was könnte ich Besonderes tun? Ich habe seit Wochen darüber nachgedacht", sagte Kraft in einem Social-Media-Video: "Am Ende ist mir der Super Bowl 2017 in den Sinn gekommen. Wir lagen bereits 3:28 zurück und die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu verlieren, lag bei 99,6 Prozent. Und dann sind wir zurückgekommen und haben gewonnen."

Neben Krafts Ring wird zum Beispiel auch eine private Golfstunde mit Tiger Woods angeboten (derzeit 160.000 Dollar). Super-Bowl-Sieger Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs versteigert einen VIP-Tag für zwei bei einem regulären Saisonspiel inklusive eines persönlichen Treffens (derzeit 65.000 Dollar).