Für die fußballfreie Zeit: FIFA öffnet Video-Archiv

Köln (SID) - Der Weltverband FIFA will den Fans in der fußballfreien Zeit etwas Ablenkung bieten und öffnet sein Video-Archiv. Insgesamt 30 laut FIFA "unvergessliche" WM-Spiele von Männern und Frauen sind ab Samstag erstmals in voller Länge auf FIFA.com, dem FIFA-YouTube-Kanal und dem chinesischen Dienst Weibo zu sehen.

Die FIFA zeigt 30 "unvergessliche" WM-Spiele © SID

Der Weltverband erklärte die Idee damit, dass viele Fans wegen der Corona-Pandemie zu Hause isoliert seien. Zuschauer können während der Spiele miteinander chatten und in Sozialen Medien für ihren besten Moment stimmen. Es wird auch Dokumentationen und Interviews mit berühmten Spielern und Trainern geben.