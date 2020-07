"Für immer ein Blue": Tränenreicher Abschied für BVB-Neuzugang Bellingham

Birmingham (SID) - Das neue Dortmunder Fußballjuwel Jude Bellingham hat sich emotional von seinem Heimatklub Birmingham City verabschiedet. Bei seinem letzten Spiel für den englischen Zweitligisten gegen Derby County wurde er in der 75. Minute unter dem Applaus seiner Mitspieler ausgewechselt und hielt dabei seine Tränen nicht zurück.

Bellingham soll in Dortmund unterschrieben haben © SID

"Ich habe mich erst in Birmingham City verliebt und dann in den Fußball", sagte Bellingham: "Was auch immer passieren wird, ich werde immer ein Blue bleiben. Das ist mein Verein." Am letzten Spieltag in der Championship verlor Birmingham zwar mit 1:3 (0:1), dennoch konnte der 17-Jährige mit seinem Herzensklub den Klassenerhalt feiern.

Bellingham durchlief die gesamte Nachwuchsakademie von Birmingham City und ging als jüngster Debütant und Torschütze bei den Profis in die Vereinsgeschichte ein. Zum Abschied habe er mit seinem Team "Tränen vergossen, gleichzeitig bin ich für die Zukunft sehr zuversichtlich und freue mich darauf", sagte Bellingham.

Am Montag wurde der Wechsel des U17-Nationalspielers zu Borussia Dortmund offiziell bestätigt, die Ablösesumme soll bei rund 25 Millionen Euro liegen. In 44 Pflichtspielen für Birmingham erzielte der Mittelfeldspieler vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.