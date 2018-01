Fürth erkämpft glücklichen Punkt in Bielefeld

Bielefeld (SID) - Greuther Fürth kann in der 2. Fußball-Bundesliga auch nach der Winterpause weiter nicht auf fremden Platz gewinnen. Der Tabellenvorletzte kam am 19. Spieltag auch dank des stark aufgelegten Sascha Burchert im Tor zu einem glücklichen 0:0 bei Arminia Bielefeld. Für die Franken, die nun seit drei Spielen nicht mehr verloren haben, war es erst der dritte Auswärtspunkt der laufenden Saison. Während Fürth weiter im Tabellenkeller feststeckt, wahrte Bielefeld mit dem Punktgewinn den neunten Platz. Die Arminia blieb zum dritten Mal in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer.

Damir Buric nimmt ein Unentschieden aus Bielefeld mit © SID

Die Gastgeber mussten auf den gesperrten Abwehrspieler Stephan Salger verzichten. Fürths Trainer Damir Buric brachte in Stürmer Fabian Reese den einzigen Winterneuzugang von Beginn an.

Vor 12.512 Zuschauern drängten die Gastgeber von Beginn an auf die Führung, ohne sich zunächst große Torchancen zu erarbeiten. Nach einer halben Stunde setzte Tom Schütz den Ball mit einem schönen Distanzschuss knapp am rechten Pfosten vorbei. Wenig später scheiterte Top-Torjäger Andreas Voglsammer (34.) aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Torwart Burchert.

Auch dem Seitenwechsel war die Arminia das hochüberlegene Team. Linksverteidiger Florian Hartherz (50.) traf nur den Pfosten, den Abpraller schoss Fabian Klos aus sieben Metern deutlich über die Latte. Schütz (67.) zirkelte einen Freistoß ebenfalls nur an den Pfosten.