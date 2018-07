Fürth leiht Abouchabaka von Leipzig aus

Fürth (SID) - Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Junioren-Nationalspieler Elias Abouchabaka vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig für zwei Jahre ausgeliehen. Das gaben die Fürther am Samstag bekannt. Der 18-Jährige kam in Leipzig nicht zu seinem Profidebüt. In der vergangenen Saison kam Abouchabaka für die U19 der "Bullen" 30-mal zum Einsatz und erzielte acht Tore.