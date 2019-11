Funkel: BVB-Spieler in größerer Verantwortung als Favre

Köln (SID) - Trainer Friedhelm Funkel vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf nimmt seinen Dortmunder Kollegen Lucien Favre in Schutz und die BVB-Profis in die Pflicht. "Die Spieler sind in einer viel, viel größeren Verantwortung als der Trainer, denn sie haben in einigen Spielen nicht das abgerufen, was man von ihnen erwartet. Dann immer nur die Schuld dem Trainer zu geben, das ist einfach nicht richtig", sagte der 65-Jährige bei "100 Prozent Bundesliga – Fußball bei Nitro".

Friedhelm Funkel nimmt Lucien Favre in Schutz © SID

Funkel weiter: "Es sind erwachsene Spieler, es sind teilweise Weltklasse-Spieler, und die müssen einfach eine bessere Leistung auf den Platz bringen." Am Sonntag auf der Mitgliederversammlung der Schwarz-Gelben hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zwar dem Schweizer Coach Favre den Rücken gestärkt, gleichzeitig aber auch die nötigen Ergebnisse eingefordert.

Zum Auftritt des BVB am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in der Champions League beim spanischen Meister FC Barcelona meinte Funkel: "Lucien weiß ganz genau, dass er mit seinem Team jetzt performen muss, dass er Ergebnisse erzielen muss. Die will er auch erzielen. Ich bin gar nicht so pessimistisch für das Spiel in Barcelona."

Er glaube, "dass die Mannschaft jetzt nach den Pfiffen, die sie erhalten haben auf der Jahreshauptversammlung, wach wird, und dass sie eben auch für ihren Trainer spielt". Funkel glaubt, "dass es gar nicht so eine schwere Aufgabe sein wird. Wenn ich 100 Prozent Leistung liefere, dann kann ich auch in Barcelona erfolgreich sein".

Nitro-Experte Steffen Freund beurteilt die Lage bei der Borussia kritischer: "Wenn das Pressing nicht funktioniert und die Mannschaft gegen den Ball Probleme hat und auch in den Halbzeiten wie beispielsweise gegen Mailand keinen Matchplan hat, dann ist der Trainer natürlich auch in der Verpflichtung."