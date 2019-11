Funkel fordert im Rheinderby "Leidenschaft und Mut"

Düsseldorf (SID) - Trainer Friedhelm Funkel vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf hat im rheinischen Derby von seiner Mannschaft "Leidenschaft und Mut" gefordert. "In so einem Spiel dürfen wir keinen Ball verloren geben und müssen jeden Meter beackern", sagte der 65-Jährige vor dem Duell mit dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Friedhelm Funkel fordert Leidenschaft und Mut © SID

Die rheinischen Rivalen treffen erstmals seit 22 Jahren wieder in der Bundesliga aufeinander. "Der Stellenwert ist sehr hoch", sagte Funkel weiter, "beide Teams haben sieben Punkte. Wir haben drei, vier Punkte zu wenig. Ein Sieg würde uns sehr gut tun."