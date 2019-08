Funkel warnt vor zu hohen Erwartungen

Düsseldorf (SID) - Nach dem sensationellen zehnten Platz in der vergangenen Saison hat Trainer Friedhelm Funkel von Bundesligist Fortuna Düsseldorf vor zu hohen Erwartungen gewarnt. "Wir haben die Chance, in der Bundesliga zu bleiben. Aber wir können auch wieder absteigen. Sechs, sieben Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg", sagte Funkel beim Fußball-Gipfel der Rheinischen Post in Düsseldorf.

Friedhelm Funkel rechnete mit Schäfer und Palikuca ab © SID

In der abgelaufenen Saison habe man "einen Lauf" gehabt. Man habe gegen Mannschaften gewonnen, "da hätte ich nicht mit gerechnet", so Funkel. Als Aufsteiger sammelte die Fortuna bemerkenswerte 44 Punkte. Die Düsseldorfer starten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen in die neue Saison.