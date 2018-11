Fusion der sächsischen Olympiastützpunkte beschlossen

Dresden (SID) - Im Bundesland Sachsen wird es ab dem 1. Januar 2019 nur noch einen Olympiastützpunkt (OSP) geben. Die Trägervereine der bisherigen Stützpunkte in Chemnitz/Dresden sowie in Leipzig schlossen sich nach langer Vorarbeit zum neuen OSP Sachsen e.V. zusammen. Dies teilte der neue Stützpunkt am Donnerstag mit.

Sachsen setzt DOSB-Auftrag um © SID

Mit dem Beschluss der Leistungssportreform durch die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) erhielten Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 2016 den Auftrag zur Reduzierung ihrer Olympiastützpunkte. Der Freistaat Sachsen setzte diesen Auftrag nun um.

Christian Dahms, der neue OSP-Vorsitzende und Generalsekretär des Landessportbundes, erklärte: "Dadurch wird auch die Attraktivität des Sportstandortes Sachsen manifestiert. Sowohl für Athletinnen und Athleten als auch für deren Trainerinnen und Trainer sind nachhaltige und optimale Voraussetzungen zu schaffen, damit Nachwuchs- und Hochleistungssport nahtlos ineinander übergehen und Erfolge langfristig gesichert werden."