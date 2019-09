Fuß-OP bei Hoffenheims Zuber

Zuzenhausen (SID) - Mittelfeldspieler Steven Zuber (28) vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist am rechten Fuß operiert worden. Dies gab der Verein am Mittwoch bekannt. Zuber hatte beim Saisonauftakt bei Eintracht Frankfurt (0:1) einen Schlag auf den rechten Mittelfuß bekommen und seitdem nicht mehr am Mannschaftstraining teilgenommen.