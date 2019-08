Fußball-Bildungsprojekt "Lernort Stadion" feiert Jubiläum

Frankfurt/Main (SID) - Das politische Bildungsprojekt der DFL Stiftung, "Lernort Stadion", feiert am 10. September in Bochum sein zehnjähriges Jubiläum. Das bereits seit 2010 hauptsächlich von der gemeinnützigen Initiative der Deutschen Fußball Liga (DFL) geförderte Projekt richtet sich insbesondere an Jugendliche aus Haupt-, Förder-, Real- und Gesamtschulen sowie Jugendzentren. Es nutzt die besondere Atmosphäre von Fußballstadien, um Jugendliche für gesellschaftliche Themen zu begeistern.

10-jähriges Jubiläum: "Lernort Stadion" © SID

Mehr als 60.000 Jugendliche hat das Programm bereits erreicht, inzwischen wird es bundesweit an 20 Standorten angeboten. Seit 2018 zählt auch das Bundesfamilienministerium zu den Unterstützern. "Der Lernort Stadion e.V. und die DFL Stiftung nutzen die Begeisterung für den Sport, um jungen Menschen demokratische und soziale Grundwerte zu vermitteln", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD): "Mein Ministerium hat deshalb die Förderung in diesem Jahr auf 205.000 Euro nahezu verdoppelt."