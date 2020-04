Fußball: Nationaltorhüterin Schult Mutter von Zwillingen

Köln (SID) - Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult ist Mutter von Zwillingen geworden. Ihr Verein VfL Wolfsburg und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gratulierten der 29-Jährigen am Montag in den sozialen Netzwerken zur Geburt am vergangenen Mittwoch - der DFB verriet, dass es ein Junge und ein Mädchen sind.

Nationaltorhüterin Schult wird Mutter von Zwillingen © SID

Schult hat angekündigt, nach ihrer Schwangerschaft in den Fußball zurückzukehren. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ruht allerdings aufgrund der Coronakrise ohnehin auf unbestimmte Zeit.