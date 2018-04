Fußball: Weitere 164.000 Tickets für WM in Russland verkauft

Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat in den ersten 24 Stunden der letzten Verkaufsphase insgesamt 164.136 Tickets für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) an die Fans gebracht. Das teilte die FIFA am Donnerstag mit. Die meisten Eintrittskarten gingen dabei an Interessenten aus dem Gastgeberland (87.902), etwas mehr als 5000 Tickets wurden nach Deutschland verkauft.

FIFA hat weitere 164.136 WM-Tickets verkauft © SID

Die letzte Verkaufsphase läuft bis zum Tag des WM-Endspiels, die Vergabe der Tickets erfolgt nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Für die meisten Spiele sind die Tickets aber bereits restlos vergriffen, nur für einzelne Gruppenspiele und das erste Viertelfinale in Nischni Nowgorod sind noch Restkarten verfügbar. Für die Partien mit deutscher Beteiligung sind keine Karten mehr erhältlich.