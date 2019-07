Fußball geht vor: Big-Air-Festival in Düsseldorf abgesagt

Düsseldorf (SID) - Das für den 3. und 4. Januar angesetzte Big-Air-Festival der Ski- und Snowboard-Freestyler in Düsseldorf fällt König Fußball zum Opfer. Da der Bundesligist Fortuna Düsseldorf am 17. Spieltag (20. bis 22. Dezember) den Aufsteiger Union Berlin empfängt, musste das in dem Fußballstadion geplante Event wegen ungenügender Zeit für die Aufbauarbeiten abgesagt werden.

Die Organisatoren machten dabei die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die Terminkollision verantwortlich, diese sei einem fristgerecht eingereichten Sperrantrag für diesen Zeitraum nicht nachgekommen. "Dass die DFL diesen Sperrtermin nicht berücksichtigt hat, ist sehr ungewöhnlich, aber leider auch Fakt", sagte August Pollen, Chef des Organisationskomitees. Mindestens zweieinhalb Wochen vor der Veranstaltung müsse mit den Aufbauarbeiten für die große Sprungrampe begonnen werden.

Die DFL wies am Dienstag in einem Statement die "erhobenen Vorwürfe entschieden zurück". Demnach garantierten alle Klubs "im Lizenzierungsverfahren vor Saisonstart, dass ihre Heimspielstätte an allen in Frage kommenden Spielterminen" zur Verfügung stehe. Wünsche von Klubs und Stadionbetreibern würden bei der Gestaltung des Spielplans zwar "bestmöglich berücksichtigt", allerdings könne "unter Berücksichtigung aller Vorgaben leider nicht jedem Klub-Wunsch nachgekommen werden".

Im Düsseldorfer Falle kommt laut DFL "als weiterer Umstand" hinzu, dass das Stadion in der kommenden Saison nicht nur von der Fortuna in der Bundesliga, sondern auch vom KFC Uerdingen in der 3. Liga als Heimspielstätte genutzt wird und daher an "nahezu allen Spieltagen" benötigt werde. "Angesichts dieser Fakten und der offenbar benötigten Aufbauzeiten für das Wintersport-Event ist fraglich, weshalb die Veranstaltung angesichts des schon seit Dezember 2018 vorliegenden Rahmenterminkalenders für den 3./4. Januar terminiert wurde", schrieb die DFL weiter.

Bei dem zweitägigen Event sollte bei zwei Snowboard- und zwei Freeski-Wettbewerben um Weltcup-Punkte gesprungen werden, die langfristigen Vorarbeiten liefen bereits seit gut einem Jahr. Der Spielplan für die kommende Bundesligasaison war Ende Juni bekannt gegeben worden.