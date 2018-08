"Fußballgott" Schweinsteiger bei Abschiedsspiel gefeiert

München (SID) - Bastian Schweinsteiger ist beim letzten Auftritt im Trikot des FC Bayern gebührend gefeiert worden. Vor, während und nach seinem Abschiedsspiel in München bejubelten die 75.000 Fans den "Fußballgott", die Bayern schlugen Schweinsteigers aktuellen Klub Chicago Fire 4:0 (2:0). Der 34-Jährige spielte in der ersten Hälfte für die Gäste aus den USA, nach der Pause lief er als Kapitän des deutschen Rekordmeisters auf und sorgte für den Endstand (83.).

Bastian Schweinsteiger feiert gebührenden Abschied © SID

Vor dem von großem Interesse begleiteten Spiel hatte Schweinsteiger von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eine Fotocollage mit den größten Momenten seiner Bayern-Karriere erhalten. "Die Tür ist sperrangelweit offen beim FC Bayern", sagte Rummenigge bei RTL zu einer möglichen Rückkehr Schweinsteigers nach dem Karriereende.

Als letzter Spieler war der Fußball-Weltmeister von 2014 zuvor durch ein Spalier von der Tribüne auf den Rasen gekommen und hatte zu Klängen der Rock-Ikonen Guns n' Roses mit Fans abgeklatscht. "Basti is back", "Basti ist zurück" war in großen Buchstaben auf der Gegengerade zu lesen.

Im Alter von 13 Jahren war Schweinsteiger zum FC Bayern gekommen, 2015 verließ er die Münchner, drei Jahre später erhielt Schweinsteiger nun nachträglich seinen ganz besonderen Abend. Seine Ehefrau, die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic, sagte bei RTL: "Es ist eine ganz große Ehre für ihn. Er hat sich das ganze Jahr darauf gefreut. Es hat ihm gefehlt, in seiner Arena zu spielen."

Zuvor waren auf der Videoleinwand auch prägende Szenen seiner Karriere eingespielt worden. Auf dem Spielfeld wurden all seine Trophäen präsentiert, die er mit dem FC Bayern gewonnen hatte und vor denen Schweinsteiger posierte. Auch die Außenbeleuchtung der Münchner Arena war dem Anlass entsprechend gestaltet. Die "31", Schweinsteigers Rückennummer in seiner Bayern-Zeit, erstrahlte dort weiß auf rotem Untergrund in überdimensionaler Größe. Viele Wegbegleiter des "Fußballgotts", wie ihn die Bayern-Anhänger nannten, waren zu Schweinsteigers letztem Auftritt als Spieler in seinem ehemaligen "Wohnzimmer" erschienen.

Am 23. Mai 2015 (2:0 gegen Mainz) hatte Schweinsteiger sein letztes Pflichtspiel für den FC Bayern bestritten, danach war er nach 17 Jahren in München zunächst zu Manchester United gewechselt, bevor 2017 der Transfer zu Chicago Fire folgte.