Fußprellung: Reus fehlt beim ersten Training vor Russland-Spiel

Leipzig (SID) - Marco Reus hat beim ersten Training der Fußball-Nationalmannschaft vor dem Länderspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Russland gefehlt. Der 29 Jahre alte Torjäger von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund setzte bei der Einheit am Dienstagvormittag wegen einer leichten Fußprellung aus.

Wegen einer Fußprellung verpasst Reus das DFB-Training © SID

Definitiv gegen Russland fehlen wird Julian Draxler wegen eines Trauerfalls in der Familie. Ob der Offensivspieler genau wie der zunächst geschonte Toni Kroos zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase am kommenden Montag (20.45 Uhr/ARD) in Gelsenkirchen gegen die Niederlande zum Team stößt, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Der Schalker Mark Uth fällt wegen einer schweren Muskelverletzung für beide Spiele aus. Eine Nachnominierung hatte Löw bislang ausgeschlossen.