Fußverletzung: Lars Bender fehlt Leverkusen in Bremen

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Auswärtsspiel am Montag (20.30 Uhr) beim Abstiegskandidaten Werder Bremen auf Kapitän Lars Bender verzichten. Der 31-Jährige zog sich bereits vor einer Woche eine Verletzung am rechten Fuß zu. Dies teilte die Werkself am Sonntag mit. Weitere Angaben machte der Klub nicht.

Lars Bender fehlt Leverkusen zum Neustart der Bundesliga © SID

"Wir hoffen, dass es nicht zu lange dauert. Sein Ausfall tut weh – für ihn und für die Mannschaft", sagte Bayer-Coach Peter Bosz.