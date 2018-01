Gabius startet beim Boston-Marathon

Boston (SID) - Der deutsche Rekordler Arne Gabius (Bottwartal) nimmt in diesem Jahr erstmals am Boston-Marathon teil. Am Donnerstag gaben die Veranstalter das Starterfeld bekannt, der 36-Jährige wird erstmals ein Rennen über die 42,195 Kilometer außerhalb Europas bestreiten. Der 122. Boston-Marathon findet am 16. April statt.

Zum ersten Mal in Boston dabei: Arne Gabius © SID

Der Lauf ist bekannt für seine schwierige, hügelige Streckenführung, auf die Jagd nach einer Topzeit wird Gabius dort nicht gehen können. 2015 hatte er in Frankfurt/Main in 2:08:33 Stunden den deutschen Rekord aufgestellt und erst zwei Jahre später an gleicher Stelle wieder einen Marathon beendet. In die Wettkampfsaison 2018 wird Gabius schon am Freitag beim Halbmarathon in Doha starten.