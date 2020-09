Gärtner neuer Klagenfurt-Geschäftsführer

Köln (SID) - Der langjährige FC-Ingolstadt-Manager Harald Gärtner (51) ist neuer Geschäftsführer des österreichischen Fußball-Zweitligisten Austria Klagenfurt. Er rückt an der Spitze des Vereins an die Seite von Matthias Imhof (52). Imhof war bereits in der vergangenen Saison als sportlicher Berater für die Violetten tätig gewesen.

Gärtner nimmt zukünftig im Wörthersee Stadion Platz © SID

"Wir sind sehr stolz darauf, dass Harald Gärtner unser Team verstärkt. Mit dieser Verpflichtung setzen wir einen Meilenstein auf unserem Weg, die Strukturen des Vereins zu professionalisieren", sagte Gesellschafter Zeljko Karajica. Aufgrund seiner Erfahrung und großen Expertise in unterschiedlichen Bereichen im Profifußball "ist Harald Gärtner der perfekte Mann für die Austria", so Karajica.