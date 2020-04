Galopp: Deutsches Derby auf 12. Juli verlegt

Hamburg (SID) - Die Corona-Pandemie wirbelt auch im Galopprennsport den Terminplan weiter durcheinander. Das ursprünglich für den 5. Juli geplante 151. Deutsche Derby in Hamburg soll nun am 12. Juli stattfinden. Mit der Verlegung will man dem Derby in Frankreich aus dem Weg gehen, dass nun am 5. Juli ausgetragen wird.

Das Deutsche Derby wird eine Woche nach hinten verlegt © SID

Der deutsche Galopprennsport will ab dem 4. Mai wieder Rennen ohne Zuschauer veranstalten. Bisher fehlt aber noch die Genehmigung. In Frankreich soll ab dem 11. Mai wieder veranstaltet werden, da Pferderennen nicht unter Sport sondern unter die Bereiche Landwirtschaft und Glücksspiel fallen.