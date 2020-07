Galopp: Favorit Barney Roy siegt im München

München (SID) - Der englische Gast Barney Roy hat den Großen Dallmayr-Preis auf der Galopprennbahn in München gewonnen. Der 20:10-Favorit setzte sich in der mit 77.500 Euro dotierten Gruppe-I-Prüfung unter Jockey William Buick gegen Quest The Moon mit Rene Piechulek im Sattel durch. Platz drei nach 2000 m ging an den irischen Gast Patrick Sarsfield unter Adrie de Vries.