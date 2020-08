Galopp: He Knows No Fear schreibt Geschichte

Köln (SID) - Der Hengst He Knows No Fear hat in England und Irland ein Stück Galopp-Geschichte geschrieben. He Knows No Fear gewann bei seinem zweiten Start unter Jockey Chris Hayes die Irish Stallion EBF Maiden zu einer Siegquote von 3010:10. Ein größerer Außenseiter hat in England und Irland noch nie ein Rennen gewonnen.

He Knows No Fear unter Hayes schreibt Galopp-Geschichte © SID

In seinem ersten Rennen wurde He Knows No Fear in einem Feld von 14 Pferden Zwölfter. Nun setzte er sich mit einem Kopf-Vorteil gegen den Favoriten Agitare durch. Besitzer, Züchter und Trainer des Galoppers ist Luke Comer.