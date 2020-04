Galopp: Hein Bollow im Alter von 99 Jahren verstorben

Köln (SID) - Turf-Legende Hein Bollow ist tot. Der gebürtige Hamburger verstarb am Montag im Alter von 99 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls in einem Kölner Krankenhaus. Das bestätigte ein Vertrauter Bollows dem SID.

1988 beendete Bollow seine aktive Karriere © SID

Als Jockey gewann Bollow 1033 Rennen, darunter viermal das Deutsche Derby. Als Trainer gingen von ihm betreute Galopper 1661-mal als Sieger durchs Ziel, darunter war ein Derbyerfolg.

Bollow wurde am 5. Dezember 1920 in Hamburg-Nienstedten als Sohn eines Fuhrunternehmers geboren. Er begann 1936 seine Jockeylehre in Hoppegarten bei Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sich Bollow in Köln nieder, er ritt für alle großen Ställe seiner Zeit.

Bollow war nach dem Engländer Harry Wragg weltweit der erst zweite Rennsportaktive, der sowohl als Trainer wie auch als Jockey mehr als 1000 Rennen gewinnen konnte.

1988 beendete er seine aktive Karriere, doch auf den deutschen Rennbahnen war er bis zu seinen letzten Lebenstagen ein ständiger Gast.