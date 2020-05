Galopp: Quest the Moon gewinnt Preis der Badischen Wirtschaft

Iffezheim (SID) - Der vierjährige Hengst Quest the Moon hat beim Frühjahres-Meeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim den Großen Preis der Badischen Wirtschaft gewonnen. Der von Sarah Steinberg trainierte Mitfavorit setzte sich unter Jockey Rene Piechulek in der mit 35.000 Euro dotierten Prüfung knapp vor Durance unter Lukas Delozier durch. Platz drei nach 2200 m sicherte sich in Wai Key Star ein Stallgefährte des Siegers.

Quest the Moon gewann den Preis der Badischen Wirtschaft © SID

Das Frühjahrs-Meeting vor den Toren Baden-Badens war aufgrund der Corona-Pandemie von drei auf zwei Tage verkürzt worden. Die insgesamt 24 Rennen fanden ohne Zuschauer und mit strengen Hygieneregeln statt.