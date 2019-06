Galopp: Todesserie in Santa Anita geht weiter - Trainer verbannt

Los Angeles (SID) - Die mysteriöse Todesserie auf der Galopprennbahn Santa Anita setzt sich fort, doch jetzt gibt es erste personelle Konsequenzen. Die Stronach-Gruppe, der die Strecke in Kalifornien gehört, hat Trainer Jerry Hollendorfer verbannt. Er sei "nicht länger willkommen", heißt es in einer Erklärung.

Galopprennbahn Santa Anita fordert weiteres Opfer © SID

Der von Hollendorfer betreute vierjährige Wallach American Currency musste nach einer im Training erlittenen Beinverletzung am Samstag eingeschläfert werden. Es war bereits der 30. Todesfall in Santa Anita seit Saisonbeginn am 26. Dezember, vier der Pferde wurden von Hollendorfer betreut.

Santa Anita ist eine der berühmtesten Strecken der USA, Anfang November soll dort der traditionsreiche Breeders' Cup ausgetragen werden.