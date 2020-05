Galopper starten Donnerstag in Hannover

Köln (SID) - Grünes Licht für die Galopper: Wie der Dachverband Deutscher Galopp am Dienstag bekannt gab, wird der Rennbetrieb nach der Corona-Zwangspause am Donnerstag in Hannover wieder aufgenommen.

Die Galopper dürfen am Donnerstag wieder starten © SID

"Wir sind erleichtert und Behörden wie Rennverein dankbar, dass die Menschen in den Rennsport-Betrieben nun wieder ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können", wird Verbandspräsident Michael Vesper in einer bei galopponline.de veröffentlichten Mitteilung zitiert.

Der Renntag wird ohne Zuschauer und "unter strenger Einhaltung des von den Behörden als sachgerecht eingestuften Hygiene- und Abstandskonzepts des Verbandes" durchgeführt.