Galopprennsport hält am Starttermin 1. Mai fest

Köln (SID) - Der deutsche Galopprennsport hält an seinem Plan fest, den Rennbetrieb ohne Zuschauer am 1. Mai wieder aufzunehmen. Der erste Renntag soll in Hannover stattfinden, an den Tagen danach sind Rennen in Mannheim, Köln und Dortmund vorgesehen.

Der deutsche Galopprennsport soll wieder Fahrt aufnehmen © SID

"Wir erfüllen alle Kriterien bezüglich Abstandsregelung und anderer Verordnungen", erklärte Verbandspräsident Michael Vesper, "letztlich ist der Rennsport auch ein Gewerbebetrieb, eine wirtschaftliche Tätigkeit in einem speziellen Bereich. Galopprennen finden auf großen Flächen unter freiem Himmel statt, mehr als 80 Personen braucht es für den Rennbetrieb nicht."

Unklar ist allerdings noch, wie lange es notwendig sein wird, Rennen ohne Publikum durchzuführen. Bei der Zusammenkunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Ministerpräsidenten am Mittwoch wurde festgelegt, dass es bis zum 31. August keine Großveranstaltungen geben soll.

"Die Definition dazu steht noch aus", sagte Vesper, "deshalb können wir langfristig nicht planen". In diesen Zeitraum fallen etwa das Deutsche Derby in Hamburg Anfang Juli, die Große Woche in Baden-Baden im August sowie zahlreiche andere wichtige Renntage in Berlin, Düsseldorf, Köln oder München. Diese ohne Zuschauer auszutragen, wäre finanziell für die Veranstalter aufgrund fehlender Eintrittsgelder, Sponsoren- und Wetteinnahmen kaum zu stemmen.