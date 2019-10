Garcia neuer Trainer von Leipzig-Gegner Lyon

Lyon (SID) - Der siebenmalige französische Fußballmeister Olympique Lyon hat Rudi Garcia als neuen Trainer verpflichtet. Der 55-Jährige erhält in Lyon einen Vertrag bis 2021. Der Gegner von RB Leipzig in der Champions League hatte sich am 7. Oktober von seinem brasilianische Coach Sylvinho getrennt, nachdem es in der Meisterschaft nicht rund gelaufen war.

Rudi Garcia unterschreibt in Lyon bis 2021 © SID

Fünf Tage vor der Trennung hatte Lyon noch in der Königsklasse 2:0 in Leipzig gewonnen. Garcia hatte zuletzt bei Ligakonkurrent Olympique Marseille unter Vertrag gestanden.