Garmisch-Partenkirchen plant Würdigung für Ulli Maier

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Die Organisatoren der alpinen Weltcup-Rennen der Frauen am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen wollen am Sonntag die Österreicherin Ulli Maier würdigen. Maier war am 29. Januar 1994 bei der Abfahrt auf der Kandahar tödlich verunglückt. Nach der für Sonntag geplanten Abfahrt soll nach der Siegerehrung im Zielraum mit einem Film auf der Videowand an sie erinnert werden.