Garten-Duell der Überflieger: Duplantis gegen Kendricks und Lavillenie

Hamburg (SID) - In Zeiten von Corona liefern sich die Stabhochsprung-Überflieger ein Fernduell der besonderen Art: Am Sonntag treten Weltrekordler Armand Duplantis, Ex-Weltmeister Sam Kendricks und London-Olympiasieger Renaud Lavillenie in ihren Gärten gegeneinander an. Je nach Wetterlage hebt das Trio, verbunden über eine Live-Verbindung, am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr (MESZ) ab. Fans können sich den Wettkampf über den Youtube-Channel des Weltverbandes World Athletics anschauen.

Armand Duplantis duelliert sich mit Konkurrenz im Garten © SID

Allerdings werden Duplantis und Co. dabei nicht auf Höhenjagd gehen. Ziel ist es, innerhalb von 30 Minuten so oft wie möglich die 5 Meter zu überqueren.

"Ich bin begeistert, wieder gegen Sam und Renaud antreten zu können", sagte Duplantis, der im Winter in der Halle 6,18 m gemeistert hatte: "Da nicht bekannt ist, welche anderen Wettbewerbe wir alle zusammen haben werden, werden wir das auf jeden Fall genießen und eine gute Zeit haben. Außerdem ist es entscheidend, zu gewinnen - weil ich es nicht sehr mag, gegen sie zu verlieren."