Gastgeber Frankreich gewinnt Handball-EM der Frauen

Paris (SID) - Frankreichs Handballerinnen haben vor heimischem Publikum erstmals den EM-Titel gewonnen. Der Weltmeister gewann am Sonntagabend das Finale gegen Olympiasieger Russland in Paris mit 24:21 (13:12). Schon am Nachmittag hatten sich die Niederlande im Spiel um den dritten Platz gegen Rumänien mit 24:20 (15:8) durchgesetzt.

Frankreichs Handballerinnen gewinnen den EM-Titel © SID

Beste Werferin des Endspiels war die Russin Anna Wjachirewa mit sieben Treffern, für Frankreich war Alexandra Lacrabere mit sechs Toren am erfolgreichsten. Die deutschen Handballerinnen waren am Mittwoch nach ihrer Niederlage gegen die Niederlande in der Hauptrunde ausgeschieden und beendeten das Turnier auf dem neunten Platz.