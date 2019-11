Gaugisch wird Cheftrainer bei Frauenhandball-Meister Bietigheim

Köln (SID) - Trainer Markus Gaugisch wird im Sommer 2020 die Nachfolge von Martin Albertsen beim deutschen Frauenhandball-Meister SG BBM Bietigheim antreten. Das gab der Klub aus dem Schwäbischen am Donnerstag bekannt. Der Schweizer Albertsen will sich nach seinem Abschied nach fünf Jahren in Bietigheim ganz der Frauen-Nationalmannschaft seines Heimatlandes widmen.

Tritt Nachfolge von Martin Albertsen an: Markus Gaugisch © SID

Der 45 Jahre alte Gaugisch unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2022 bei der SG. Der frühere Bundesligaspieler führte als Trainer den TV Neuhausen ins Handball-Oberhaus. Danach folgten zwei erfolgreiche Jahre beim Männer-Erstligisten HBW Balingen-Weilstetten. Seit Dezember 2015 war Gaugisch ohne Verein.