Gaviria gewinnt 2. Burgos-Etappe - Großschartner verteidigt Gesamtführung erfolgreich

Köln (SID) - Der kolumbianische Radprofi Fernando Gaviria hat die 2. Etappe der Burgos-Rundfahrt gewonnen. Der 25-Jährige (UAE-Team Emirates), der nach seiner Corona-Erkrankung im März wieder genesen ist, kam nach 168 Kilometern von Castrojeriz nach Villadiego vor dem Franzosen Arnaud Demare (Groupama-FDJ) und dem Iren Sam Benett (Deceuninck - Quick Step) ins Ziel. Der Österreicher Felix Großschartner vom deutschen Team Bora-hansgrohe verteidigte die Führung im Gesamtklassement der fünftägigen Rundfahrt durch Nordspanien erfolgreich.

Am Dienstag hatte Großschartner die erste Etappe von Catedral de Burgos nach Mirador del Castillo gewonnen.

"Es ist einer der besten Siege in diesem Jahr wegen der Pause und allem, was rund um den Virus geschehen ist", sagte Gaviria in einer Videokonferenz nach der Etappe. Im Vorfeld hatte sein Team drei Fahrer vom Rennen abgemeldet, nachdem diese mit einer infizierten Person außerhalb des Wettbewerbs Kontakt hatten. Gaviria selbst war nach der UAE-Tour, die Ende Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattgefunden hatte, erkrankt. Sein Teamkollege Maximiliano Richeze war positiv getestet worden.