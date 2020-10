Gegen Türkei: Havertz und Leno beginnen - Hoffnung für Debütanten

Köln (SID) - Bundestrainer Joachim Löw setzt im Fußball-Länderspiel gegen die Türkei am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Köln auf Kai Havertz in der Startformation. "Das plane ich schon. Er ist ein Spieler, der dem Spiel in technischer und spielerischer Hinsicht immer gut tut", sagte Löw vor dem Abschlusstraining am Dienstagabend.

Kai Havertz (r.) steht gegen die Türkei in der Startelf © SID

In Abwesenheit von Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen wird Bernd Leno vom FC Arsenal im Tor stehen. Ansonsten sollen die erfahrenen Spieler wie Emre Can und Julian Draxler die Jungen in Abwesenheit zahlreicher Stammkräfte führen.

Hoffnung auf ihren ersten Einsatz in der Nationalmannschaft machte Löw dem Dortmunder Mahmoud Dahoud sowie Florian Neuhaus und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Es gebe eine "berechtigte Hoffnung, dass sie eingesetzt werden", so Löw. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Leno/FC Arsenal (28 Jahre/7 Länderspiele) - Can/Borussia Dortmund (26/27), Ginter/Borussia Mönchengladbach (26/31), Rüdiger/FC Chelsea (27/32) - Henrichs/RB Leipzig (23/3), Havertz/FC Chelsea (21/7), Neuhaus/Borussia Mönchengladbach (23/0), Gosens/Atalanta Bergamo (26/2) - Draxler/Paris St. Germain (27/53), Waldschmidt/Benfica Lissabon (24/3), Brandt/Borussia Dortmund (24/32). - Trainer: Löw

Türkei: Günok/Basaksehir (31/16) - Celik/OSC Lille (23/15), Söyüncü/Leicester City (24/30), Kabak/Schalke 04 (20/2), Kaldirim/Basaksehir (30/33) - Tekdemir/Basaksehir (32/16), Ozan Tufan/Fenerbahce (25/50) - Yazici/OSC Lille (23/21), Calhanoglu/AC Mailand (26/48), Cengiz Ünder/Leicester City (23/21) - Yilmaz/OSC Lille (35/61). - Trainer: Günes