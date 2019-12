Gegen den BVB: Mainz will sich an Prag orientieren

Mainz (SID) - Trainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will sich im Punktspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) am Auftritt von Slavia Prag in der Champions League beim BVB orientieren. "Das haben wir gesehen - und wir wollen unsere Möglichkeiten nutzen", sagte Beierlorzer am Donnerstag mit Blick auf die zahlreichen Chancen der Tschechen beim 1:2 (1:1) am Dienstag: "Ich war sehr aufmerksam beim Beobachten."