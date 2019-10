Geher Linke starker Vierter - Brembach kollabiert

Doha (SID) - Geher Christopher Linke hat bei der Leichtathletik-WM in Doha eine Medaille über 20 km nur knapp verpasst. Der 30 Jahre alte Potsdamer kam beim Sieg des Japaners Toshikazu Yamanishi auf den vierten Platz und lag nur 19 Sekunden hinter dem Bronzerang zurück. Für bange Momente im deutschen Team sorgte Nils Brembach, der in einer erneuten Hitzeschlacht kurzzeitig kollabierte.

Christopher Linke geht auf Platz vier © SID

"Ich kann mit dem Ergebnis zufrieden sein, und das bin ich auch", sagte Linke im ZDF: "Ich bin überraschend gut mit der Hitze zurechtgekommen. Es war ein reines Ausscheidungsrennen, und ich habe es durchgehalten."

Der Jahresweltbeste Yamanishi setzte sich in 1:26:34 Stunden im wie schon bei den vorigen Straßenwettbewerben in Doha mit Abstand langsamsten Rennen der WM-Geschichte vor dem neutralen Athleten Wassili Misinow (1:26:49) durch. Dritter wurde der Schweden Perseus Karlström (1:27:00), den Linke (1:29:19) in der Schlussphase vor Augen hatte. Hagen Pohle, ebenfalls aus Potsdam, wurde 17. (1:32:20).

"Wie Christopher heute gekämpft und das Feld von hinten aufgerollt hat, das war stark", sagte Bundestrainer Ronald Weigel im ZDF: "Er hat bewiesen, dass er zur Weltspitze gehört."

Linke erzielte in einem klug geführten Rennen seine beste Platzierung bei einer großen Meisterschaft. 2016 bei Olympia und 2017 bei der WM hatte er jeweils Platz fünf belegt. Zudem egalisierte Linke, der im Juni in La Coruna mit 1:18:42 Stunden den deutschen Rekord von Andreas Erm eingestellt hatte, das beste deutsche WM-Ergebnis über 20 km. 2005 in Helsinki hatte der Berliner Andre Höhne ebenfalls Rang vier belegt.

Die Geher hatten erneut mit brutalen Bedingungen mit 32 Grad Hitze und fast 80 Prozent Luftfeuchtigkeit nach Mitternacht zu kämpfen. "Das waren die schwersten Verhältnisse bei dieser WM", meinte Weigel.

Brembach (Potsdam) musste völlig entkräftet nach einem kurzzeitigen Hitzekollaps kurz vor der 15-km-Marke aufgeben und lag am Streckenrand. Die deutschen Betreuer um Mannschaftsarzt Andrew Lichtenthal überschütteten den 26-Jährigen als Soforthilfe mit Unmengen Eis, ehe Brembach auf einer Liege ins Medizinzeit gebracht wurde. Bundestrainer Weigel gab aber wenig später Entwarnung.