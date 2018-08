Geher Sakalnyzkij holt erstes EM-Gold - Dohmann starker Fünfter

Berlin (SID) - Der ukrainische Geher Marjan Sakalnyzkij hat in der Hitzeschlacht von Berlin triumphiert und das erste Gold bei der Leichtathletik-EM in der Hauptstadt geholt, Carl Dohmann mit Platz fünf für das beste deutsche Ergebnis über 50 km seit 28 Jahren gesorgt. Sakalnyzkij setzte sich am Dienstagmittag über 50 km rund um den Breitscheidplatz bei Temperaturen deutlich über 30 Grad Celsius in 3:46:32 Stunden durch.

Carl Dohmann landete auf einem starken fünften Platz © SID

Silber ging an Rio-Olympiasieger Matej Toth aus der Slowakei (3:47:27). Toth war im Vorjahr wegen Unregelmäßigkeiten in seinem Blutpass suspendiert, aber später freigesprochen worden. Bronze holte der Weißrusse Dmitri Dsjubin (3:47:59). Weltmeister und Weltrekordler Yohann Diniz (Frankreich) war verletzungsbedingt nicht am Start.

Bei der EM-Premiere der Frauen über 50 km siegte die portugiesische Favoritin Ines Henriques. Die 38-Jährige, im Vorjahr in London auch erste Weltmeisterin über diese Distanz, siegte in 4:09:21 Stunden vor der Ukrainerin Alina Zwilij (4:12:44) und Julia Takacs aus Spanien (4:15:22). Deutsche Geherinnen waren nicht am Start.

Der 28 Jahre alte Dohmann (Baden-Baden), Schützling des zweimaligen Olympiateilnehmers Robert Ihly, zeigte eine mutige Vorstellung und kam angesichts der schweren Verhältnisse in ausgezeichneten 3:50:27 Stunden ins Ziel. Besser waren bei einer EM zuletzt aus deutscher Sicht Bernd Gummelt und Hartwig Gauder, die 1990 in Split noch im DDR-Trikot Silber und Bronze geholt hatten.

Nathaniel Seiler (Bühlerthal) zeigte als Siebter mit 3:54:08 Stunden ebenfalls eine starke Vorstellung. Karl Junghannß (Erfurt) wurde noch vor der Halbzeit des Rennens disqualifiziert.