Gehirnerschütterung: Patriots bangen vor Super Bowl um Gronkowski

Foxborough (SID) - Die New England Patriots müssen im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles womöglich ohne Starspieler Rob Gronkowski auskommen. Der Tight End vom Meister der Football-Profiliga NFL hat am vergangenen Wochenende im Play-off-Halbfinale gegen die Jacksonville Jaguars (24:20) eine Gehirnerschütterung erlitten. Dies gab der Klub am Mittwoch im Verletztenbericht bekannt.

Rob Gronkowski © SID

Gronkowski war Ende des zweiten Viertels von Gegenspieler Barry Church umgerammt worden und konnte nicht weiterspielen. Der 28-Jährige hat mit den Patriots zweimal den Titel geholt. Der 52. Super Bowl findet in der Nacht zum 5. Februar (0.30 Uhr MEZ/ProSieben und DAZN) in Minneapolis statt.