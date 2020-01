Gehirnerschütterung: Pause für NHL-Stürmer Kahun

Köln (SID) - Nationalstürmer Dominik Kahun hat kurz vor der Spielpause in der Eishockey-Profiliga NHL eine Gehirnerschütterung erlitten und steht den Pittsburgh Penguins nicht zur Verfügung. Das gab der fünfmalige Stanley-Cup-Sieger bekannt.

Dominik Kahun fällt mit einer Gehirnerschütterung aus © SID

Kahun (24), der sich die Verletzung am Sonntag im Spiel gegen die Boston Bruins (4:3) zuzog, verpasst damit am Dienstag (Ortszeit) den "Battle of Pennsylvania" bei den Philadelphia Flyers. Danach haben die Penguins wegen des Allstar-Games der NHL Pause bis zum 31. Januar. Dann geht es zu Hause erneut gegen die Flyers.

"Weil Dom Kahun im Aufgebot fehlt, bekommt ein anderer die Chance, den Unterschied zu machen", sagte Trainer Mike Sullivan der Pittsburgh Post-Gazette. Kahun hat in 48 Einsätzen 27 Punkte (10 Tore, 17 Assists) verbucht.