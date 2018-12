Geiger auf Platz fünf in Lauerstellung - Freund wieder raus

Engelberg (SID) - Karl Geiger (Oberstdorf) kann 24 Stunden nach seinem Überraschungserfolg im ersten Wettbewerb auch im zweiten Weltcup-Skispringen bei der Tournee-Generalprobe im Engelberg auf eine Topplatzierung hoffen. Der 25-Jährige liegt nach einem Sprung auf 137,0 m im ersten Durchgang auf der Gross-Titlis-Schanze auf Platz fünf - schon am Samstag hatte er aus dieser Position noch gewonnen.

Karl Geiger kann auf eine erneute Topplzierung hoffen © SID

Großer Favorit auf dem Sieg ist der japanische Weltcup-Führende Ryoyu Kobayashi, der mit 144,0 m (145,0 Punkte) den Schanzenrekord des Slowenen Domen Prevc aus dem Jahr 2015 einstellte. Zweiter ist der Pole Kamil Stoch (141,8 Punkte) vor seinem Landsmann Piotr Zyla (140,9). Geiger (136,6) trennen umgerechnet knapp zwei Meter vom Podium. Aussichtsreich platziert sind aus deutscher Sicht zudem Markus Eisenbichler (Siegsdorf) als Achter und Stephan Leyhe (Willingen) auf Platz zehn.

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) geht nur von Platz 25 in den zweiten Durchgang, David Siegel (Baiersbronn) liegt auf Rang 26. Rückkehrer Severin Freund (Rastbüchl) verpasste wie schon am Samstag den zweiten Durchgang, nach dem 50. und letzten Platz vom Vortag landete der Weltmeister von 2015 auf Rang 47.

Gar nicht mehr dabei war am Sonntag Richard Freitag. Der Sachse verzichtete wegen Hüftproblemen auf den letzten Wettbewerb vor der Vierschanzentournee und trat bereits nicht mehr zur Qualifikation an.

Freitag hatte am Samstag im Probedurchgang einen Sturz bei der Landung nur knapp vermieden, danach aber wieder über Schmerzen an der Hüfte geklagt, die er bei der Tournee 2017/18 in Innsbruck lädiert hatte. Bereits vor zwei Wochen war Freitag in Nischni Tagil gestürzt.