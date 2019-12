Geiger bei Kraft-Sieg Sechster - Eisenbichler außer Form

Köln (SID) - Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup im russischen Nischni Tagil seinen zweiten Podestplatz in Folge knapp verpasst. Der WM-Zweite landete beim ersten Saisonsieg des Österreichers Stefan Kraft auf Rang sechs und war damit erneut bester DSV-Adler. Der formschwache Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler verpasste wie schon am Samstag den zweiten Durchgang.

Karl Geiger war erneut bester Deutscher © SID

Der ehemalige Doppelweltmeister Kraft gewann bei schwierigen Windverhältnissen nach Flügen auf 140,0 m und 134,5 m mit 277,6 Punkten vor dem WM-Dritten Kilian Peier (Schweiz/254,6) und Ryoyu Kobayashi aus Japan (252,3). Geiger, am Samstag starker Zweiter, fehlten diesmal umgerechnet 4,5 Meter zum Treppchen. "Das war ein super Wochenende. Mit den Ergebnissen bin ich megahappy. Heute war es echt ruppig", sagte Geiger im ZDF.

Als zweitbester DSV-Adler verbuchte Constantin Schmid (Oberaudorf) auf dem siebten Rang das beste Ergebnis seiner Karriere. "Ich habe Weltklasse-Glück gehabt", meinte Schmid angesichts der Windlotterie. Ein Rätsel bleibt derweil Eisenbichler. Der Weltmeister landete schon bei 118,5 m und verpasste auf Platz 36 als einziger Deutscher den zweiten Durchgang.

Eisenbichler blieb im vierten Saisonspringen zum dritten Mal ohne Punkte, zweimal in Folge im ersten Durchgang gescheitert war er zuletzt 2014/15. Beim Heim-Weltcup in Klingenthal am kommenden Wochenende wird der Bayer wohl dennoch zum Team gehören. "Es macht wenig Sinn rauszugehen. Wir müssen mit ihm ohne Ruhe und ohne Stress arbeiten", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher, der sich über den elften Rang von Pius Paschke freuen durfte.