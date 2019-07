Geisel überzeugt: Berlin kann Olympia ausrichten

Berlin (SID) - Berlins Sport- und Innensenator Andreas Geisel hat angesichts des bevorstehenden Multi-Events "Die Finals" mit deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten am Wochenende in Berlin die Hauptstadt für höhere Aufgaben ins Spiel gebracht. Der SPD-Politiker machte deutlich, dass Berlin eine Sportmetropole sei und auch Olympische Spiele austragen könne.

Berlin will in Zukunft die Olympischen Spiele austragen © SID

"Wir können Großveranstaltungen, und das schließt das nicht aus", sagte Geisel am Mittwoch über Olympia in Berlin. Eine Bewerbung Berlins, die etwa mit der Olympia-Initiative in NRW konkurriere, wollte der SPD-Mann aber nicht auf den Weg bringen. "Sinn macht nur eine nationale Bewerbung", erklärte Geisel.

Da die Olympischen Sommerspiele bereits bis 2028 vergeben sind, käme eine Bewerbung erst für 2032 in Betracht. In NRW gibt es bereits eine Initiative, die an einer Bewerbung für die Spiele in 13 Jahren arbeitet. Für das Jahr 2036 - 100 Jahre nach den Nazi-Spielen - kommt laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine deutsche Bewerbung nicht infrage.