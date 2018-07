Geiseldrama um Mutter von Brasiliens WM-Spieler Taison

Rio de Janeiro (SID) - Ein Entführungsdrama um die Mutter von Brasiliens Fußball-Nationalspieler Taison hat am Montag nach nur wenigen Stunden ein glimpfliches Ende genommen. Rosangela Barcellos Freda (58) wurde vor der Tür des eigenen Hauses in ein Auto gezogen und verschleppt. Doch die Polizei ermittelte schnell das Versteck der Geiselnehmer und nahm noch vor Ort vier Tatverdächtige fest.

Sorgen um seine Mutter: Brasiliens Taison © SID

Taison, der bei der WM in Russland als Reservist in der Selecao nicht zum Einsatz kam, verbringt derzeit seinen Urlaub daheim in Pelotas/Südbrasilien. Der 30-Jährige von Ukraines Meister Schachtjor Donezk war jedoch zum Zeitpunkt der Tat nicht im Elternhaus.