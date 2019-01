Geisenberger über Fortsetzung der Karriere: "Es ist noch nichts klar"

Winterberg (SID) - Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) will sich noch nicht auf eine Fortsetzung ihrer Karriere nach der anstehenden Heim-WM in Winterberg festlegen. "Es ist noch nichts klar", sagte die 30-Jährige dem SID im Vorfeld der Titelkämpfe an diesem Wochenende: "Ich habe nach den Winterspielen in Pyeongchang entschieden, vorerst ein Jahr weiterzumachen. Und genau so werde ich auch nach dieser WM eine Entscheidung treffen."

Geisenberger will sich noch nicht festlegen © SID

In diese soll neben der eigenen Konkurrenzfähigkeit auch ihre körperliche Befindlichkeit einfließen. "Ich werde mir nach der Saison überlegen, ob es noch Spaß macht, ob der Körper noch mitspielt, was dafür und was dagegen spricht", sagte sie. Die Olympischen Spiele 2022 spielen noch keine große Rolle in den Überlegungen: "Ich werde niemandem versprechen, dass ich in Peking noch dabei bin. Wenn ich merke, der Zeitpunkt ist gekommen, dann höre ich auf."

Geisenberger hatte in Pyeongchang vor knapp einem Jahr ihr zweites olympisches Einzelgold gewonnen, in dieser Saison steht sie nach bereits vier Siegen in acht Rennen an der Spitze des Gesamtweltcups und ist am Samstag große Favoritin auf WM-Gold. Den Titel hält derzeit ihre Dauerrivalin Tatjana Hüfner (Blankenburg), die in Winterberg ebenfalls am Start ist.