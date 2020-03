Geisterspiel: BVB erstattet Fans den Ticketpreis

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund erstattet seinen Fans, die eine Karte für das Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain ergattert hatten, den Ticketpreis. Das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) wird aufgrund der Sorge vor einer weiteren unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus ohne Publikum ausgetragen. Das hatte am Montag die Pariser Polizeipräfektur angeordnet.

Dortmund erstattet Fans PSG-Spiel-Ticketpreis © SID

"Es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir in Paris auf euch und euren Support verzichten müssen", schrieb der BVB auf seiner Internetseite. Die Fans werden in Kürze angeschrieben. Viele werden dennoch auf erheblichen Kosten sitzenbleiben. Mehrere Tausend Dortmunder wollten anreisen, sie hatten bereits Flüge und Züge gebucht und Hotelzimmer reserviert.